شكرا لقرائتكم خبر عن 3084 رخصة اقتصادية جديدة في عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بأن عدد الرخص الجديدة الصادرة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 3084 رخصة اقتصادية، في حين بلغ الرخص المجددة في الفترة ذاتها 19480 رخصة.

جاء ذلك في تقرير حركة الأعمال الذي تصدره الدائرة بشكل دوري لرصد حركة إصدار وتجديد التراخيص الاقتصادية في الإمارة.

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