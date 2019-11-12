شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة إيوان العقارية: بعض اللوائح والقوانين تكون عائق أمام جذب الاستثمار الأجنبى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس وليد مختار، رئيس شركة ايوان للاستثمار العقارى، أن جذب الاستثمار الأجنبى للقطاع العقارى فى مصر، يتطلب إعادة النظر فى التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للقطاع العقارى المصرى.

وأضاف المهندس وليد مختار، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أن هناك صناديق عقارية عالمية، تسعى للاستثمار فى مصر وضخ المويد من الاستثمارات، ولكن بعض اللوائح داخل مصر تكون عائق أمام ذلك.

وأكد أن تهيئة المناخ لجذب الاستثمار الأجنبى، يتطلب مجموعة من المعايير أبرزها سن عدد من التشريعات واللوائح لجذب الاستثمار الأجنبى.