شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متراجع لمؤشرات البورصة عند الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 4.8 مليار جنيه، ليصل إلى 732.2 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.2 مليار جنيه، أكثر من نصفها تعاملات سوق الأسهم والبقية شكلت تداولات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى (إيجى إكس 30) على تراجع نسبته 68ر0% لينهى التداولات عند مستوى 98ر14669 نقطة، فيما تراجع مؤشر (إيجى إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 61ر0% ليسجل 07ر548 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر (ايجى اكس 100) الأوسع نطاقًا ليغلق منخفضًا بنسبة 57ر0% مسجلا 93ر1453 نقطة.
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