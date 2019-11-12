الاقتصاد

الأسهم الأمريكية ترتفع قليلا عند الفتح مع ترقب المستثمرين كلمة لترامب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

بدأت بورصة وول ستريت جلسة التداول على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء مدعومة بأسهم التكنولوجيا مع ترقب المستثمرين كلمة للرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم من المنتظر أن يتناول فيها العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

 

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وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 10.10 نقطة، أو 0.04 %، إلى 27701.59 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 2.27 نقطة، أو 0.07 %، إلى 3089.28 نقطة.

 

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 6.80 نقطة، أو 0.08 %، إلى 8471.07 نقطة.

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