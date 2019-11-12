شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع قليلا عند الفتح مع ترقب المستثمرين كلمة لترامب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 10.10 نقطة، أو 0.04 %، إلى 27701.59 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 2.27 نقطة، أو 0.07 %، إلى 3089.28 نقطة.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 6.80 نقطة، أو 0.08 %، إلى 8471.07 نقطة.
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