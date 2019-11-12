شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي: بورصة انتركونتيننتال تتطلع لتوسع البورصة الجديدة في أبوظبي لدرجات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لبورصة انتركونتيننتال، إنه يريد أن يستغل العقود الآجلة الجديدة لخام مربان الذي ستطلقه العام المقبل في الإمارات للتوسع إلى درجات خام أخرى.

وقال جيفري سبريتشر خلال مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي "بمرور الوقت.. الهدف هو البدء بخام مربان لكن مع التوسع بشكل طبيعي".

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وقال "سنستغل مربان كقاعدة للتوسع في آسيا على ما أعتقد".