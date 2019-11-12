شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجلسة الرابعة من قمة مصر الاقتصادية بعنوان تحفيز الاستثمار المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أعمال الجلسة الرابعة من قمة مصر الاقتصادية الأولى، مساء اليوم الثلاثاء، بعنوان " تحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار العالمي.. وتقييم جَهد القطاعين الحكومي والخاص"، وتناقش الجلسة الاستثمار هو المحرك الأساسي لأى اقتصاد قوى، وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية والتحديات التي تواجه الاستثمار حالياً.

ويشارك بالجلسة كل من علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والأورومتوسطية، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، محمود عطا الله رئيس مجلس إدارة «سي آى كابيتال» (CI Capital)، الرئيس التنفيذي للمجموعة، محمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، محمد متولي الرئيس التنفيذي لشركة أن أي كابيتال (NI Capital) القابضة، ويدير الجلسة هشام ترك مدير العلاقات العامة والإعلامية بالبورصة المصرية.

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