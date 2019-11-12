شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل الجلسة على ارتفاع..و"ناسداك" سجل مستوى قياسياً جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم مما دفع "ناسداك" لتحقيق مستوى قياسي جديد، وذلك في انتظار التصريحات الهامة التي سيدلي بها الرئيس "دونالد ترامب" أمام النادي الاقتصادي بمدينة نيويورك في وقت لاحق الثلاثاء.



ومن المتوقع إعلان "ترامب" عن أحدث المستجدات على صعيد المباحثات التجارية مع الصين وربما التطرق إلى تحقيقات وجلسات الكونجرس الأمريكي بقيادة الديمقراطيين لعزله من منصبه.



وسوف يدلي رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" غدا بشهادته أمام لجنة مشتركة بمجلس النواب الأمريكي للحديث عن السياسة النقدية للبنك المركزي في ضوء قراره في الشهر الماضي بخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 27719 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 8489 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 3095 نقطة.