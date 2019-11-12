شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للنحاس مع ترقب تصريحات "ترامب" و"باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم وسط ترقب عن كثب لخطاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ورئيس الاحتياطي الاتحادي فضلا عن ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وسوف يلقي "ترامب" في وقت لاحق اليوم خطاباً أمام النادي الاقتصادي بنيويورك، وتشير تكهنات المحللين إلى أنه سيتحدث عن الملف التجاري مع الصين وأحدث التطورات في المفاوضات الجارية بين البلدين.



ومن ناحية أخرى، سوف يدلي رئيس البنك المركزي "باول" بشهادته غدا ويوم الخميس أمام لجان اقتصادية بالكونجرس الأمريكي للحديث عن السياسة النقدية وحالة الاقتصاد والتطلعات بشأنه.

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وسوف تأتي تصريحات "باول" بعد قرار الاحتياطي الاتحادي في أكتوبر/تشرين الأول بخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة هذا العام والتلميح إلىى التوقف لفترة إلى حين تقييم الأمور.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 265.9 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 268.3 دولار وأقل سعر عند 264.4 دولار.