شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الخليجية للاستثمار البترولي" تتراجع 69% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج الأعمال الأولية للشركة الخليجية للاستثمار البترولي، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الخسائر بنسبة 69.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 404 ألف دينار مقابل خسائر بلغت 1.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود سبب تراجع الخسائر خلال الربع الثالث إلى توقف عمل احفارات البحرية والأرضية.

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وارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 1.2 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 798.1 ألف دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت خسائر الشركة إلى 958.1 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 2.3 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 59.1%.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 3.1 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 2.4 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.