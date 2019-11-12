شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر في هدنة لالتقاط الانفس – تحليل – 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتوقف سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC- (CAT) قليلاً عن مواصلة مكاسبه في آخر تداولاته على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تجميع قواه الإيجابية ، وفي نفس الوقت يجني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير ، وأيضاً لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذا نحن نتوقع ارتفاع السهم بتداولاته القادمة على المدى القصير ، طالما ظل مستقراً اعلى مستوى الدعم 144.60 ، ليستهدف مستوى المقاومة 151.41 كأولى المقاومات التي ستقابله خلال رحلة صعوده .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد