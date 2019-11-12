بايدو يجني أرباحه – تحليل – 12-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) في آخر جلساته ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وسط الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . لذلك نحن نرجح عودة الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 113.42 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 133.88 . Advertisements الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح صعوده

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