شكرا لقرائتكم خبر عن أميركان اكسبريس محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد ، وتداولاته بمحاذاة خط ميل صعودي كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وأيضاً يستفيد بالدعم الإيجابي المقدم من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
كل ذلك يدفعنا لتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تادولاته القادمة ، ليستهدف اولى مستويات المقاومة عند سعر 125.00 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 119.80 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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