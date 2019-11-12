شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليصل السهم إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليكبح جماح خسائره قليلاً .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 70.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 66.50 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: هابط