شكرا لقرائتكم خبر عن راسيل 2000 وسط توقعات إيجابية – تحليل – 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر راسيل 2000 (Russel 2000) للشركات الناشئة بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ أيضاً بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر ، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 1,586.17 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقياسي 1,621.40 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد