شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة ..الطماطم بـ2 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محسن الفيومى عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر أن بعض أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا داخل السوق خلال الأيام الماضية بعد زيادة المحاصيل المعروضة داخل السوق .

وأوضح الفيومى فى تصريح لليوم السابع أن أسعار الطماطم تبدأ من 2 جنيه، والبطاطس من 3 جنيهات، والفاصوليا من 4 جنيهات والبصل من 2.5 ، والباذنجان من 2 جنيها، بينما يبدأ سعر كيلو الكوسة من 4 جنيهات، والبامية من 14 جنيها، والخيار من 3 جنيهات .

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وأضاف عضو مجلس أمناء سوق الجملة باكتوبر أن أسعار البرتقال تبدأ من 2 جنيها، واليوسفى من 3 جنيها فيما تبدأ اسعار البلح من 3 جنيهات.