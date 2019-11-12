شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عز : 13.6مليار دولار استثمارات خارجية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن مصر فيها شركات عالمية قائمة ولها نظرة طويلة للاستثمار بغض النظر عما قد يحدث بصورة طارئة .
أشار علاء عز، إنه لابد من اغتنام الفرص، موضحا أنه كان عندنا 85 مليار جنيه استثمار محلى، ونحو 12 مليار دولار خارجي، والآن لدينا نحو 13.6 مليار دولار، حاليا بحسب البنك المركزى، أغلبها غاز وبترول واستثمار عقاري .
واستشهد بما قاله الشيخ صالح كامل، أنه رغم البيروقراطية فى مصر، إلا أنه ربح منها أكثر من 77 دولة استثمر فيها، لافتا إلى أن هناك إصلاحات تشريعية قائمة بهدف تذليل العقبات والتواصل فى الوقت نفسه مع شركات عالمية .
وأوضح علاء عز أن مصر فيها فرص هائلة خاصة فى الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالى لابد من تحفيز مختلف الصناعات مثل بعض الدول المنافسة وذلك من خلال منح أراضى مرفقة وتيسيرات أخري .
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