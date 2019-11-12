المصرية للاتصالات بالقمة الاقتصادية: أنفقنا 3 مليار دولار لتطوير البنية التحتية فى 5 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد أبو طالب، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات للشئون التجارية، إن الشركة قطعت شوطا كبيرا فى تطوير البنية التحتية للاتصالات خلال 5 سنوات الماضية خاصة باخر عامين.
وكشف عن ضخ الشركة نحو 3 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية منذ عام 2014 منهم 2 مليار دولار في آخر عامين، كما أشار إلى تحديات كبيرة تواجهها الشركة يتعلق بعضها بالتحدى المالي حيث تضح الشركة أموال طائلة، والتحدى الفنى والخاص بالحفر في مناطق سكنية والموافقات الخاصة لذلك، إضافة إلي تدريب الموظفين و أيضا تهيئة المواطن للتحول الرقمى.
وأضاف أن الشركة مستمرة فى مد كابلات الألياف الضوئية بجميع المحافظات لتطوير البنية التحتية للاتصالات بمصر وأيضا ستبدأ الشركة العام المقبل بمد الألياف الضوئية للمنازل.
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