شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنمية الصناعية: وفرنا 31 مليون متر مربع للصناعة وقريبا مدن صناعية شبه متخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على إنشاء مجمعات صناعية شبه متخصصة، بحيث تتبنى صناعات محددة والصناعات المغذية الخاصة بها، وذلك لما تمثله هذا التوجه من أهمية في توطين الصناعات في المناطق التي تشتهر بها، مثل المنطقة الصناعية في بني سويف التي تتبنى صناعات النباتات العطرية، ومنطقة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمحافظة الغربية.

وقال مجدي غازي، خلال جلسة الصناعة بقمة مصر الاقتصادية الأولى، اليوم الثلاثاء، إن مصر بدأت التجهيز للثورة الصناعية الرابعة منذ 3 سنوات، من خلال توفير البيئة المناسبة لها، حيث تم التركيز على تطوير وتجهيز البنية التحتية القوية، وتوفير محطات الكهرباء، ومحطات المياه، وهي عوامل توفر البيئة المناسبة للمستثمر المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى توفير البنية التشريعية القوية من خلال قانون الاستثمار، وقانون 15 الذي لعب دورا كبيرا في تقليل فترات استخراج التراخيص حيث اختصر نحو 11 جهة وإجراء كان مطلوبا للحصول على رخص التشغيل.

وأضاف غازى، أنه تم تجهيز نحو 31 مليون متر مربع أمام المصنعين، منها 8 ملايين متر مربع بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس مناطق صناعية متخصصة فى المناطق الصناعية الجديدة مجهزة لهذا الغرض.

من جانبه، توقع محمد سالم رئيس شركة سيكو، أن تلعب اتفاقية المنطقة الاقتصادية الحرة الموحدة دورا كبيرا في فتح الأسواق التصديرية أمام المستثمرين والمصنعين المصريين، لافتا إلى أن المهندس والعامل المصري أثبت قدرته على توفير منتج قادر على المنافسة في الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية، بدليل نجاح الشركة في دخول اسواق تصديرية أوروبية مثل المانيا وفرنسا.