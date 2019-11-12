شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع قرب ذروة 3 أسابيع قبيل خطاب "دونالد ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، ليقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية قبيل خطاب يلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،قد يتضمن أدلة قوية حول إحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 98.39 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.21 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.21 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنحو 0.2% ، فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.40 نقطة.

Advertisements

بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش يلقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خطابا هاما فى النادي الاقتصادي فى نيويورك ،ومن المنتظر على نطاق واسع أن يتضمن أدلة حول إحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وكان مؤشر الدولار قد حقق الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 1.3% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس الماضي ، بعد تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية عقب تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفى استباق لما قد يتحدث عنه فى خطاب اليوم ،لمح ترامب عبر توتير منذ قليل عن الازدهار الاقتصادي فى البلاد ،وأن هناك يوما قياسي أخر للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.