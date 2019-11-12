شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط قرب أدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك قبيل خطاب هام يلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،قد يتضمن تعليقات حول إحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.8% إلى مستوي 16.69$ ، من مستوي الافتتاح عند 16.83$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 16.89$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوي فى ثلاثة أشهر عند 16.65$ للأوقية.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.2% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربا من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.40 نقطة ، عاكسا صعود العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات.

وكما نعلم صعود الدولار الأمريكي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالعملة الأمريكية ، إذ يجعلها ذات تكلفة مرتفعة بالنسبة لحائزي ومستهلكي العملات الأخرى.

يأتي هذا الصعود فى مستويات العملة الأمريكية ،قبل خطاب يلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش فى النادي الاقتصادي فى نيويورك ، و الذي قد يتضمن تعليقات حول إحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين.