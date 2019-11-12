شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعتزم دعوة شركات أجنبية للاستثمار فى النفط الهندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط الهندى دارمندرا برادان، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر دعوة شركات طاقة عالمية للمشاركة فى خصخصة البلاد لشركات نفط مملوكة للدولة.

وقال برادان، إن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، التقى مؤخرا بالمسئولين التنفيذيين لشركات طاقة فى هيوستون، بينهم مسئولون من إكسون موبيل وبي.بى ورويال داتش شل وروسنفت وأرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك).

وهذا أول مرة يشير فيها برادان، إلى نية الحكومة إدخال استثمار أجنبى فى شركات النفط المملوكة للدولة.

وقال برادان للصحفيين فى أبوظبى، "ندعو شركات النفط الكبرى... جميعها قريبة من سوق الطاقة الهندية".

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وبسؤاله، عما إذا كان رد الفعل إيجابيا، قال "أنا متحمس للغاية".

وقال الوزير، إن الأمور تمضى فى مسارها الصحيح فيما يتعلق بمصفاة نفط يجرى التخطيط لإنشائها على الساحل الغربى للهند، بالشراكة مع أرامكو وأدنوك.

وقال، إنه سيكون هناك مزيد من الوضوح فور تشكيل الحكومة الجديدة فى ولاية ماهاراشترا، حيث مكان المشروع المزمع، والتى تمر بمأزق أعقب الانتخابات الأخيرة.

وبسؤاله عما إذا كان من الممكن إبرام صفقة قوية مع أرامكو وأدنوك قريبا، قال "أعتقد ذلك" رافضا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.