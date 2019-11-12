شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يشارك بالجلسة الافتتاحية لمنتدى السلام بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن منتدى باريس للسلام قد عقدت نسخته الأولى العام الماضي بمناسبة مرور مائة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ تأكيدا على أهمية العمل الجماعي من أجل التصدي للتحديات الراهنة، وتتضمن فعاليات الدورة الثانية للمنتدى إطلاق 700 مشروع من 115 دولة تقدم حلولا ومبادرات واقعية لموضوعات الحوكمة المختلفة في مجالات مختلفة ومنها السلام والأمن، والبيئة، والتكنولوجيات الحديثة، والثقافة والتعليم.
وعلى هامش مشاركته في فعاليات منتدى باريس للسلام؛ قام الدكتور عمرو طلعت بزيارة جامعة باريس – ساكلاي؛ وهي جامعة دولية لها شراكات مع عدد من الجهات البحثية الفرنسية وتضم معهد للدراسات العلمية؛ حيث التقى الدكتور عمرو طلعت مع سيلفي ريتيلو رئيس الجامعة وعدد من قيادات الجامعة بحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر في فرنسا؛ تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في مجال بناء القدرات وتبادل البرامج العلمية والاستفادة من خبرات الجامعة الفرنسية في ظل سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء جامعة متخصصة في مجال علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي من المقرر بدء الدراسة بها خلال العام المقبل 2020.
وحضر اللقاء المهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات يشارك بالجلسة الافتتاحية لمنتدى السلام بفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.