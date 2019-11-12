شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع المشروعات الصغيرة ببنك القاهرة:حصتنا بتمويل المشروعات الصغيرة تصل لـ25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، إن بنك القاهرة من البنوك الرائدة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحصة سوقية تصل إلى 25% إقراض مباشر للعملاء، كما اهتم البنك بتمويل الشباب والمرأة، ووصلت محفظة القروض إلى 30% للمرأة، مضيفا أن البنك لم يهتم بتمويل الفئات فقط ولكن مختلف المناطق الجغرافية، إذ لا يركز البنك على تمويل العاصمة فقط، ولكن أيضاً تمويل الوجهين البحرى والقبلى بنسبة 50% من المحفظة.

وأضاف سعد، خلال مشاركته بأعمال الجلسة الأولى بقمة مصر الاقتصادية الأولى، ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان " تأثير القطاع المالى والمصرفى ودوره فى النمو المستدام للاقتصاد المصرى"، أن هناك فوائض تمويلية لدى البنوك، وهناك سياسة لدى البنك لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إذ نخصص 10% من محفظة البنوك لهم، وهى ليست مشكلة تلك الفئة، والتى تحتاج إلى تشريعات وقواعد منظمة، مشيرا إلى أن هناك جامعات كثيرة تعمل على تحقيق الشمول المالى بالإضافة إلى الإجراءات والقواعد لإدراج هذه الفئات للمنظومة الرسمية.

وأكد سعد، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يحتاج فقط إلى توفير التمويل ولكن أولا حلول بنكية مختلفة عن الإقراض مثل حسابات بنكية بمصاريف بسيطة، ثانيا مستقبل التحول الرقمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدأنت البنوك تضع خطة للتحول الرقمى سواء من خلال مبادرات الشركات الناشئة أو الحلول البنكية للوصول لفئات كان من الصعب الوصول لها.