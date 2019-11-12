شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع بقمة مصر الاقتصادية: جهاز المشروعات يعمل على تحليل قائمة الواردات لتصنيعها محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يعمل على تحليل قائمة الواردات والعمل على تصنيع المنتجات محاليا، لأن جزء كبير منها صناعات صغيرة يمكن تصنيعها فى مصر، لذلك نراعي عند طرح الوحدات الصناعية الجديدة أن تكون موفرة لمنتجات يمكن أن تحد من الواردات.

وأضافت جامع، خلال قمة مصر الاقتصادية الأولى، أنه يجرى العمل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على طرح قرابة 4500 مصنع جديد فى عدد 13 مجمع صناعى فى 12 محافظة، جميع الوحدات الجديدة نراعى فيها أن تساهم فى اتاحة منتجات للسوق الداخلى، تسد معنا فى قائمة الواردات، التى نجرى العمل عليها.

وفى سياق آخر، قالت إن جهاز المشروعات يمتلك 33 فرعا فى كافة المحافظات، ونساعد الشباب فى توفير دراسات الجدوى للمتقدمين لحجز الوحدات الصناعية، وكيفية عمل مشروع جديد، و كذلك توفير خدمات تمويلية للشباب، وكذلك الخدمات التسويقية وترويج المنتجات.

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وكشفت نيفين جامع، أن جهاز المشروعات يقدم خدماته لكافة القطاعات الاقتصادية، سواء الزراعى أو الخدمى والثروة الحيوانية وكذلك النشاط الصناعى، ونركز على القطاع الصناعى بعد تحول جهاز المشروعات إلى جهاز بدلا من الصندوق الاجتماعى، لافتا إلى أن النشاط الصناعى هو الأكثر توفيرا لفرص العمل قياسا على الأنشطة الأخرى وهو ما نركز عليه سواء بالتمويل أو بالخدمات لعمل طفرة صناعية.

وفى سياق متصل، كشفت جامع أن البرلمان ينظر حاليا القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يشتمل على تعريف واضح للمشروع الصغير، وكذلك به حوافز كبيرة لضم القطاع غير الرسمى، لافتا إلى أن تهيئة البيئة التشريعية فى مصر هو البداية الحقيقية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى سياق متصل، كشفت نيفين جامع، عن مساعى الجهاز لزيادة الخدمات والتمويلات المقدمة للمرأة، مشيرا إلى أن 47 % من الخدمات توجه للمرأة لدعم مشروعاتها فى كافة المحافظات.