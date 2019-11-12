شكرا لقرائتكم خبر عن خالد حجازى: 4.5 مليار جنيه استثماراتنا العام المقبل فى نقل البيانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن شركة اتصالات مصر تفخر بشراكتها الاستراتيجية مع المصرية للاتصالات، والتى تختلف عن شركات للمحمول الأخري، حيث تمتلك اتصالات مصر لبوابة اتصالات دولية وشبكة الياف ضوئية، بالإضافة إلي تعاونها بخدمة التجوال المحلي والخاصة بخدمات المحمول مع الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80%.
وقال إن اتصالات ستكون من أوائل الشركات الجاهزة التى تقدم خدمات الجيل الخامس والتى تدعم تقنيات إنترنت الأشياء وذلك عند طرحها بمصر، كما كشف بأن الشركة خصصت نحو 4.5 مليار جنيه لتحديث شبكتها العام المقبل جزء كبير منه خاص بالاستثماى في نقل البيانات، فضلا عن الاستثمار فى التطبيقات مثل ET Sports وEtisalat Music،Etisalat App & Etisalat Games، كما أشار إلي تحقيق الشركة طفرو بخدمة "Mobile Money".
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