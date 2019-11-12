الاقتصاد

خالد حجازى: 4.5 مليار جنيه استثماراتنا العام المقبل فى نقل البيانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن شركة اتصالات مصر تفخر بشراكتها الاستراتيجية مع المصرية للاتصالات، والتى تختلف عن شركات للمحمول الأخري، حيث تمتلك اتصالات مصر لبوابة اتصالات دولية وشبكة الياف ضوئية، بالإضافة إلي تعاونها بخدمة التجوال المحلي والخاصة بخدمات المحمول مع الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80%.

 

وقال حجازى خلال كلملته بأعمال الجلسة الثانية بقمة مصر الاقتصادية الأولى، إن الشركة منذ بدء استثمارها في بالسوق المصري تضع فى أولوياتها التطور الخاص بخدمات نقل البيانات وتطوير شبكتها لذلك حيث كانت اتصالات الشبكة الوحيدة التى لم يحتج عملاؤها تغيير الشريحة إلي 4G عند تقديم الخدمة. 

 

وقال إن اتصالات ستكون من أوائل الشركات الجاهزة التى تقدم خدمات الجيل الخامس والتى تدعم تقنيات إنترنت الأشياء وذلك عند طرحها بمصر، كما كشف بأن الشركة خصصت نحو 4.5 مليار جنيه لتحديث شبكتها العام المقبل جزء كبير منه خاص بالاستثماى في نقل البيانات، فضلا عن الاستثمار فى التطبيقات مثل ET Sports وEtisalat Music،Etisalat App & Etisalat Games، كما أشار إلي تحقيق الشركة طفرو بخدمة "Mobile Money". 

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