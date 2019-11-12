غرفة القاهرة تشكل المجلس الاقتصادى لشباب الأعمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكّل المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المجلس الاقتصادي لشباب الأعمال بغرفة القاهرة التجارية برئاسة وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة للاستفادة من أفكار ورؤية الشباب في تحقيق التنمية والتطوير خلال المرحلة القادمة.

وقال العربي إن الهدف من إنشاء هذا المجلس هو تواصل الأجيال والربط بين حماس وقدرات وأفكار الشباب والخبرات الموجودة حاليًا بما يحقق في النهاية مصلحة بلدنا بالنهوض بالتجارة والصناعة والاستثمار، وبالتالى تنمية وتطوير الاقتصاد القومي.

ونوه العربي إلى أن تجربة المجلس الاقتصادي بغرفة القاهرة سيتم الاستفادة منها في كافة الغرف التجارية على مستوى الجمهورية من أجل تحقيق التنمية المُستدامة التي نتطلع إليها للنهوض بكافة القطاعات التي تمثل قاعدة اقتصادنا القومي، على أن يتم الربط بين كافة الغرف فيما يتعلق بالاستفادة من قدرات الشباب وتواصل الأجيال والفائز في النهاية مصرنا الحبيبة التي يجب أن تستفيد من كافة أبنائها المخلصين من الأجيال المختلفة.

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ومن جانبه قال وليد رمضان رئيس المجلس الاقتصادي لشباب الأعمال إنه من ضمن أهداف المجلس الاستفادة من التجارب الناجحة للمؤسسات الاقتصادية المختلفة سواء بالسوق المحلي أو العالمي، خاصة أن معظم أعضاء المجلس يمثلون مؤسسات مهمة وناجحة بالسوق المصري ولديهم علاقات خارجية مهمة يجب الاستفادة منها في القطاعات المختلفة.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي لشباب الاعمال إنه تم عقد أول اجتماع للمجلس أمس الاثنين، وتم وضع الخطوط العريضة لخطة العمل المستقبلية التي تعتمد على عدة محاور منها إعداد جيل من رواد الأعمال والقادة الشباب بهدف مساندة مجلس إدارة غرفة القاهرة والاتحاد العام في تنفيذ الخطط التنموية المستقبلية وتمكين جيل الشباب والاستفادة من أفكارهم وطاقاتهم وحماسهم في المساهمة بالارتقاء بأداء الغرف التجارية المصرية لتأخذ مكانتها الطبيعية بين الغرف العربية والإفريقية والعالمية؛ مما يؤدي إلى الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية المصرية من خلال السعي إلى الارتقاء بالعمل التجاري والصناعي والاستثماري والمشاركة في تحسين بيئة العمل ليصبح هذا المجلس بمثابة مجلس النواب للتجار والصناع والاقتصاد المصري ككل.

وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي لشباب الأعمال أنه من ضمن أهداف المجلس استفادة الشباب من خبرات وثقافات وتجارب الجيل الحالى بما يمكنهم من تذليل العقبات التي تواجه شباب الأعمال في مختلف الأنشطة وتقديم المشورة والتوعية في أسس إقامة المشروعات وإدارتها وتأثير التطورات العالمية عليها، والسعي إلى ترجمة الابتكارات والمبادرات إلى مشروعات تستفيد منها بلدنا وتشجيع شباب الأعمال علي تطبيق أحدث التقنيات المعلوماتية في الإدارة وفي مجالات الإنتاج المختلفة وإمدادهم بكل ما يستجد في هذا الشأن وتفعيل التعاون والتكامل وتبادل الخدمات بين شباب الأعمال وتحقيق أكبر استفادة من الطاقات الشبابية للمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.