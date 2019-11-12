رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون: نحن أكبر محفظة مالية فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، على قدرة شركات المحمول على تقديم الخدمات الحكومية عبر المحمول، مطالباً القائمين على خطة التحول الرقمى فى مصر بسرعة إصدار قوانين وتشريعات وإجراءات للاستعانة بشركات المحمول بشكل أكبر، مدللا على حديثه بنجاح شركة فودافون فى تقديم مشروع التأمين الصحى الشمال فى بوسعيد، وامتلاكها أكبر محفظة مالية عبر المحمول فى مصر.
ومن جانبه قال المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، إن مصر تشهد تطورا حضريا وعمرانيا ضخما، لا يعتبر امتداد عمرانى وإنما مدن عمرانية جديدة، مضيفا: نحن كشركات محمول نساند الدولة فى تلك الخطة، ونقدم كافة الخدمات للمشروعات الجديدة بهدف توفير تطبيقات ذكية لتلك المدن.
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