مسئول بالبنك الأهلى: لدينا فرصة ذهبية لامتلاك التكنولوجيا الخاصة بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن القطاع غير الرسمي يمثل مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل حذرى وشجاع، مشيرا إلي أن هناك فرصة ذهبية لامتلاك التكنولوجيا الخاصة بنا وبناء المعدات الخاصة بنا، شريطة التغلب على التشوهات الاجرائية التي تواجه المشروعات حاليا.
و أكد ممدوح عافية، أن هناك حاجه لاستمرار مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي، ولكن يجب أن يوجه هذا الدعم لمن يستحقه، لافتا إلي أن المبادرة تم طرحها في توقيت مثالي وعبقري، لأن الاقتصاد كان يحتاج إلي دفعة قوية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ساعدت على تأسيس إدارات متخصصة في هذا القطاع، وأصبح هناك نماذج واضحة واقعية لدى البنوك للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراسة السوق بشكل واقعي.
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