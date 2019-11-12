شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت قرب مستوى 62.50، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار الارتداد هبوطاً للتوجه نحو مستوى 59.60 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن اختراق 62.50 سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 64.25 ثم 65.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.60 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط