شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي الآن ليختبر مستوى 1.2840، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الهابط وكسر هذا المستوى يليه كسر مستوى 1.2800 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً ويدفع السعر للانخفاض من جديد، بينما يمثل الثبات فوق 1.2840 مفتاح تحقيق أهداف إيجابية تصل إلى 1.3045 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2770 والمقاومة 1.2950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد