شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية ليتحرك دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً بقية اليوم، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستويات 1.0995 ثم 1.0950 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستويات 1.1065 و1.1105.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0950 والمقاومة 1.1100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط