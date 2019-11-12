شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقبع عند أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر بفعل صعود الدولار قبل خطاب ترامب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا التراجع تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك قبيل خطاب هام يلقيه رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب".

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.5% إلى 1,448.82$ للأونصة ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,455.60$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,457.11$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1,448.17$ للأونصة ، بفعل ضعف الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنحو 0.15% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربا مرة أخرى من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.40 نقطة ،عاكسا صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي صعود مستويات العملة الأمريكية ،قبل خطاب هام يلقيه الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش فى النادي الاقتصادي فى نيويورك ،من المتوقع أن يتضمن إشارات جديدة حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وحققت العملة الأمريكية الأسبوع المنصرم أكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس الماضي ، بفضل عمليات شراء قوية ، بعد تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 901.19 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي.