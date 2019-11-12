شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف مكاسبه والأنظار على خطاب "دونالد ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، فى طريقها صوب تسجيل مستويات أعلى جديدة خلال عدة أسابيع ،وذلك قبيل خطاب هام يلقيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى وقت لاحق اليوم ، قد يحمل أدلة جديدة حول إحراز المزيد من التقدم فى المحادثات التجارية مع الصين.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.23$ ، من مستوى الافتتاح عند 56.82$، وسجل أدنى مستوي عند 56.56$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 62.68$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.24$ ، وسجل أدنى مستوي عند 61.92$.

عند تسوية الأسعار بالأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.8% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي قلصت آمال الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصادين فى العالم.

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وكانت أسعار النفط قد حققت ارتفاعا بمتوسط 2% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وسط التطورات المتلاحقة حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش يلقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خطابا هاما فى النادي الاقتصادي فى نيويورك ،من المتوقع أن يتضمن أدلة جديدة حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.

وقد توضح تلك الأدلة إحراز المزيد من التقدم صوب حل الخلافات الأخيرة بين أكبر اقتصادين فى العالم ،والتي تعيق حتى الآن إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل.

وقال ترامب يوم السبت إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي بشكل جيد للغاية ،لكن واشنطن لن تبرم اتفاقا مع بكين الإ إذا كان مناسبا لأميركا ،وأضاف إن هناك تقارير غير صحيحة عن استعداد الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية كجزء من صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.