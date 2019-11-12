شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الثقة بالاقتصاد الألماني أفضل من التوقعات فى نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش مؤشر ZEW لقياس الثقة بالاقتصاد لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بمستوي سالب 2.1 نقطة ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي سالب 13.2 نقطة ، وسجلت القراءة السابقة سالب 22.8 نقطة ،هذا البيان إيجابي للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

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