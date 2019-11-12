شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع متوسط الأجور في بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش متوسط الأجور لثلاثة أشهر المنتهية في أيلول/سبتمبر مرتفعا 3.6% ، أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع 3.8% ،أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع 3.8% ، هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني.

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