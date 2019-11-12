شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "البحرين للأسواق الحرة" تستقر عند 2 مليون دينار بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن استقرار الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 2.020 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.053 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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وتراجعت الإيرادات للربع الثالث بشكل طفيف إلى 9.5 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 9.7 مليون دينار للربع المُماثل من العام 2018.

وفي المُقابل، تراجعت تكلفة المبيعات إلى 4.7 مليون دينار مُقابل تكلفة مبيعات بلغت 5 مليون دينار للربع المُقابل من العام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 6.3 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 6.7 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.