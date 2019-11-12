شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل تراجعاتها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:42 مساءً, 12 نوفمبر 2019 م المناطق - وكالات تراجع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بمقدار 1.35 بنسًا أو بنسبة 0.09 % إلى 1462.83 دولارًا أمريكيًا.

وهبط سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بقيمة 5.45 بنسًا أو بنسبة 0.37 % إلى 1458.70 دولارًا أمريكيًا.

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