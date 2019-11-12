شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:04 مساءً, 12 نوفمبر 2019 م المناطق - وكالات ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت اليوم بمقدار 22 بنسًا أو نسبة 1.1 % إلى 62.40 دولارًا امريكيًا.

وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 20 بنسًا أو بنسبة 0.35 % إلى 57.06 دولارًا أمريكيًا.

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