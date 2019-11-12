شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار الأوروبى: استثماراتنا فى مصر وصلت 9 مليارات يورو منها 5 مليارات للقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمانحين الذي ينظمه بنك الاستثمار الأوروبي فى لوكسمبورج بحضور رئيس البنك ومساعد الأمين العام للامم المتحدة.

وشاركت، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمانحين لبنك الاستثمار الأوروبى، بمدينة لوكسمبورج، بحضور ويرنر هوير، رئيس البنك، والدكتور مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم اربية، وبيير جرامينا، وزير مالية لوكسمبورج، وبوليت لينيرت، وزيرة التعاون التنموي والشئون الانسانية بلوكسمبورج، وكارول ديسبشورج، وزيرة البيئة والمناخ والتعاون المستدام، وبيرتراند بيكارد، رئيس مجلس إدارة سولار إمبلس.

وخلال الجلسة، أشار رئيس البنك، بالعلاقات القوية بين مصر والبنك، حيث كانت مصر أول دولة خارج الاتحاد الأوروبي تم إنشاء فيها مكتب إقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لخدمة مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مشيدا بالاصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر مؤخرا وساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، وقصص النجاح التى حققتها فى المشروعات التى استثمر فيها البنك فى مصر، مما يدفع البنك لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.

وأوضحت الوزيرة أن مشاركتها فى هذا المؤتمر تأتى بعد شهر من المشاركة فى الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر الإقليمى لمنطقة الجوار الأوروبى الذى نظمه البنك تحت عنوان "الاستثمار فى مستقبل مرن اقتصاديا وشامل للجميع" فى العاصمة اللبنانية بيروت، مما يعكس العلاقات القوية بين مصر والبنك.

وأكدت الوزيرة، قيام الحكومة المصرية، بمواصلة برنامجها للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر من خلال إصلاحات تشريعية تضمن مشاركة أكبر للقطاع الخاص، إضافة إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الصحة والتعليم وبرنامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

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وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لتعزيز الشراكة مع البنك فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الافريقى لهذا العام، ودعم الجهود الرامية إلى التكامل الإقليمي للتجارة والاستثمار فى القارة، مشيرة إلى منتدى افريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويعد أكبر ملتقى للاستثمار فى القارة الافريقية، بمشاركة عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من الدول الافريقية، ورجال اعمال ومستثمرين ومؤسسات دولية من كافة انحاء العالم، وسيشهد المنتدى هذا العام أكبر مشاركة لمؤسسات التمويل الدولية وكبريات الشركات العالمية، مما يتيح فرصة لعقد شراكات واتفاقيات استثمارية جديدة بين البنك ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص فى افريقيا.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور السفير خالد البقلى، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي.

وبحث الجانبان، زيادة استثمارات البنك فى مصر، خاصة فى مشروعات مثل النقل والمياه والصرف الصحى والكهرباء، فى اطار تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى مشروعات البنية الأساسية وتمويل القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن استثمارات بنك الاستثمار الأوروبى في مصر وصلت إلى 9 مليارات يورو في الاستثمار في أكثر من 95 مشروعا في مختلف القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية مثل: الطاقة المتجددة، والنقل والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منهم 5 مليارات يورو مشروعات مع القطاع الخاص، وشهد العام الماضى استثمار البنك نحو 611 مليون يورو فى مصر فى مجالات المياه والنقل ومليار يورو لعقود الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.

وأعلن نائب بنك الاستثمار الأوروبي، ترأسه لوفد البنك في منتدى أفريقيا 2019، مما سيمثل فرصة جيدة لقيام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم التعاون التنموي والاستثمارى في مصر ودول أفريقيا، ويتيح الفرصة للإعلان عن استثمارات جديدة للبنك في مصر والقارة الأفريقية.