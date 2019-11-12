شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الرقائق تدفع الأسهم الأوروبية للصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مدعومة بمكاسب في أسهم شركات صناعة الرقائق، بينما يترقب المستثمرون كلمة هامة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعيا لمؤشرات بشأن اتفاق تجارة مع الصين.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل طفيف مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا 0.3 %.

ويترقب المستثمرون بشغف كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنادي نيويورك الاقتصادي في وقت لاحق اليوم لاستقاء أي تطورات بشأن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الصيني الأمريكي.

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وتصدرت أسهم شركات صناعة الرقائق المشهد، إذ قفز سهم ديالوج لأشباه الموصلات 5.2 % بعد أن رفعت توقعاتها للهامش الإجمالي وهامش التشغيل.

وزاد سهم إنفنيون تكنولوجيز 5.5 % بالرغم من توقع نمو أبطأ في العام المقبل.

وارتفع سهم مجموعة الخدمات البريدية واللوجستية الألمانية دويتشه بوست دي.إتش.إل 3.3 % بعد إعلان زيادة أرباح التشغيل في الربع الثالث إلى ثلاثة أضعافها تقريبا وقالت إنها تتوقع أداء قويا في الربع الأخير من العام.