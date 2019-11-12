شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستند على المتوسط– تحليل -12-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النحاس الهبوط اللحظي بتداولات يوم أمس باستناده على محور المتوسط المتحرك 55 ليشكل ذلك دعم إضافي عند 2.6400, الثبات المتكرر فوق هذا الدعم سيزيد من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعد ولنذكر بأهمية اختراق مستوى 2.7000 ليتمكن من الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تبدأ من 2.7600.
أما تسلل السعر دون هذا الدعم, فإن ذلك سيزيد من فرص استئنافه للتصحيح الهابط لنتوقع تكبده لخسائر إضافية قد تمتد نحو 2.6050 و 2.5600 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6400 و 2.4000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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