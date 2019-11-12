سعر البلاتين يستسلم للتصحيح الهابط– تحليل - 12-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين استسلامه لسيطرة الميل الهابط بتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون مستوى 915.00 وليضطر بذلك للتسلل دون محور المتوسط المتحرك 55 كما هو واضح بالرسم المرفق.
لذلك, سنبقى على توقعنا الهابط المؤقت والذي يستهدف بدوره بعض المستويات السلبية لحين اختباره للدعم المحوري والممتد نحو 840.00 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 905.00 و 840.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
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