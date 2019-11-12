الباوند مقابل الين يقدم تداولات مختلطة-تحليل - 12-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لتشكيل تداولات مختلطة خلال الفترة الأخيرة نظرا لاستقراره ضمن محاور القناة الصاعدة بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديمه لضغوط سلبية بتذبذبه دون مستوى 50.
ما سبق يدعم سيطرة الميل الجانبي المؤقت, ولنذكر بأن استئناف الهجوم الصاعد يحتاج القفز فوق القمة المستقرة عند 141.50 ليفتح ذلك الباب أمام السعر لتسجيل أهداف جديدة قد تبدأ من 142.45 و 143.80 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 141.40 و 139.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد
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