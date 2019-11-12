شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين دون أي جديد- تحليل - 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر الزوج حتى هذه اللحظة نظرا لانحصاره المتكرر ضمن محاور النطاق الجانبي والمتمثل بالدعم الحالي المستقر عند 120.00 بينما يشكل مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي المقاومة باستقراره عند 121.30.
لذلك, سنبقى على الحياد ولنستمر بمراقبة تصرف السعر لحين تجاوزه لإحدى المحاور المسيطرة لنتمكن من تحديد الأهداف المتوقعة كما هو موضح بالتقرير السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.00 و 121.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين دون أي جديد- تحليل - 12-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.