شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين دون أي جديد- تحليل - 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر الزوج حتى هذه اللحظة نظرا لانحصاره المتكرر ضمن محاور النطاق الجانبي والمتمثل بالدعم الحالي المستقر عند 120.00 بينما يشكل مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي المقاومة باستقراره عند 121.30.

لذلك, سنبقى على الحياد ولنستمر بمراقبة تصرف السعر لحين تجاوزه لإحدى المحاور المسيطرة لنتمكن من تحديد الأهداف المتوقعة كما هو موضح بالتقرير السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.00 و 121.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي