شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 3 أسابيع وسط حوافز ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لكن تظل تلك المحاولات هاشة وسط الحوافز الإيجابية الضعيفة بالسوق ، حيث تحتاج أكبر عملة مشفرة فى العالم إلى حوافز قوية تدفع الأسعار للصعود مجددا أعلى مستويات 9,000$.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 64$ بما يعادل نسبة 0.7% إلى 8,784$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,720$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 8,697$.

فقدت العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" يوم الاثنين نسبة 3.4% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وسجلت أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 8,593$ ، بفعل تسارع عمليات البيع بعد التخلي عن مستويات 9,000$.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي واحد مليار$ إلى إجمالي 241 مليار$ ،مع انتعاش طفيف فى أسعار البتكوين.

فى الوقت الحالي تمر سوق التشفير بمرحلة من عدم اليقين ، مع فشل العديد من العملات المشفرة فى إظهار اتجاه ثابت ،حيث تفتقر السوق إلى الحوافز التي يمكنها رفع الأسعار أو هبوطها.

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قد يأتي حافزا قويا للسوق إذا تم إطلاق العملة المشفرة للبنك المركزي الصيني CBDC فى غضون الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة ،وفى حالة نجاح تلك التجربة ،سوف تحذو الدول المتقدمة الأخرى حذو الصين.

وفى خطوة لزيادة الاعتماد المؤسسي، أعلنت بورصة Bakkt أنها حصلت على موافقة من إدارة الخدمات المالية بنيويورك لتقديم خدمات حجز التشفير إلى أي مؤسسة.

فى المقابل ، شن رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق "جان كلود تريشيه" هجوما حادا على البتكوين خلال مؤتمر "كايكسين" فى العاصمة الصينية "بكين".

ذكرت صحيفة "تشاينا مورنينج بوست" الإخبارية الصينية يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر ، أن تريشيه ضد العملة المشفرة البتكوين بشدة ،مؤكدا افتقارها إلى خصائص العملة الحقيقية.

قال تريشيه" أنا ضد البتكوين بشدة ،واعتقد أننا نشعر بالرضا قليلا ، العملة نفسها ليست حقيقية ، بالمقارنة مع الخصائص التي يجب أن تكون للعملة".