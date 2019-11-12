شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف خسائره قبيل بيانات سوق العمل البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، مع ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى المملكة المتحدة.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.25% إلى 1.2821$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2852$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2866$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.2768$ ،وبعد أنباء إيجابية عن الانتخابات العامة فى بريطانيا.

قال حزب بريكست البريطاني يوم الاثنين إنه لن ينافس فى الانتخابات البرلمانية المقبلة على المقاعد التي شغلها المحافظون فى البرلمان السابق ،فى دفعة مهمة لرئيس الوزراء "بوريس جونسون" قبل انتخابات الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

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قال زعيم حزب بريكست "نايجل فيراج" إنه لا يريد أن تفوز الأحزاب المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،وذلك فإن حزبه لن يقدم مرشحين للمنافسة على المقاعد التي فاز بها المحافظون فى انتخابات 2017.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لنشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتصعد مجددا العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى المملكة المتحدة البريطانية ، والتي توفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الملكي ، ضعف البيانات سوف توسع من خسائر الجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات.

بحلول الساعة 09:30جرينتش يصدر مؤشر التغيير في طلبات إعانة البطالة لشهر تشرين الأول/أكتوبر المتوقع ارتفاع بنحو 24.2 ألف من ارتفاع بنحو 21.1 ألف فى أيلول/سبتمبر.

ويصدر أيضا معدل البطالة لشهر أيلول/سبتمبر المتوقع نفس القراءة السابقة عند مستوي 3.9% ، كما يصدر مؤشر متوسط الدخل للثلاثة أشهر المنتهية فى أيلول/سبتمبر المتوقع ارتفاعا بنسبة 3.8% بنفس القراءة السابقة.