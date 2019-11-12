شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "صناعة الورق" المتراكمة تتراجع إلى 7.8% من رأسمالها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 7.2 مليون ريال، وذلك بنسبة 7.84% من رأسمال الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيض خسائرها المتراكمة هي تخفيض رأس مال الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن عمومية الشركة قد قررت، خلال نوفمبر الجاري، بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 62.45%.

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وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أن رأس المال سيتراجع من 245 مليون ريال إلى 92 مليون ريال، لينخفض بذلك عدد الأسهم من 24.5 مليون سهم، إلى 9.2 مليون سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 37.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 16.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 52.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.