شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "دلة الصحية" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 37.5 مليون ريال بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019، بقيمة 37.5 مليون ريال.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 75 مليون سهم، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما نسبته 5% من القيمة الإسمية للسهم.

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وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 28 نوفمبر 2019، على أن يتم التوزيع في 5 ديسمبر المُقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل أرباح بلغت 32.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 77.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 109.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 29.5%.