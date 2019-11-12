شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسواق عبدلله العثيم" تُوصي بتوزيع أرباح بواقع 1.5 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، بقيمة 135 مليون ريال.

أشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 90 مليون سهم، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما نسبته 15% من القيمة الإسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 21 نوفمبر 2019، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بقيمة 270 مليون ريال، بواقع 3 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 30% إلى قيمة السهم الاسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 75.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 54.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 202.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 195.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 3.5%.