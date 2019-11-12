الذهب يتراجع وسط تفاؤل بالسوق حيال مفاوضات التجارة

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء قبيل كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نادي نيويورك الاقتصادي، إذ يأمل المستثمرون في تعليقات إيجابية بشأن محادثات التجارة مع الصين.
ونزل السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1451.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1451.40 دولار للأوقية.
وقالت هيلين لاو المحللة لدى أرجونوت سيكيوريتيز "يتوقع المستثمرون أخبارا إيجابية من ترامب بعد أن قال إن محادثات التجارة مع الصين تمضي بشكل جيد جدا، وفي الوقت الذي يقترب فيه موعد الحديث بشكل أكبر فإنه يؤثر سلبا على الذهب".
وسيحظى حديث ترامب بالنادي بمتابعة وثيقة من المستثمرين المتلهفين لأي أنباء إيجابية بشأن الحرب التجارية التي تخوضها إدارته منذ فترة طويلة مع الصين.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1696.07 دولار للأوقية بعد أن كان قد لامس أدنى مستوياته منذ 10 أكتوبر تشرين الأول في الجلسة السابقة.
وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 879.15 دولار للأوقية، بينما نزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.83 دولار للأوقية.
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